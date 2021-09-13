Futbol: Süper Lig
Stat: KalyonHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali TunaGaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo, Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Jefferson, Sagal, Merkel, Muhammet DemirFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray...
Stat: Kalyon
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna
Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo, Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Jefferson, Sagal, Merkel, Muhammet Demir
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray Vural, Milosevic, Nuri Şahin, Mukairu, Poli, Gökdeniz Bayrakdar, Wright
Sarı kartlar: Dk. 23 Poli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 27 Figueiredo, Dk. 42 Recep Niyaz (Gaziantep)
Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.
24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.
43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.