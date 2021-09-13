Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali TunaGaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo, Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Jefferson, Sagal, Merkel, Muhammet DemirFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray...

Stat: Kalyon

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Figueiredo, Halil İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Jefferson, Sagal, Merkel, Muhammet Demir

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Pereira, Veysel Sarı, Güray Vural, Milosevic, Nuri Şahin, Mukairu, Poli, Gökdeniz Bayrakdar, Wright

Sarı kartlar: Dk. 23 Poli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 27 Figueiredo, Dk. 42 Recep Niyaz (Gaziantep)

Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.

43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Derya Baykal Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Cristiano Okan Buruk Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 21:58:20. #1.17#