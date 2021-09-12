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Futbol: Süper Lig

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun SesigüzelTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Trondsen), Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Trondsen), Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 37 Yusuf Sarı), Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılıç, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu

Goller: Dk. 20 ve 33 Emre Kılınç (Galatasaray) Dk. 41 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Berkan Kutlu (Galatasaray) Dk. 36 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada Peres'in uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Muslera, yatarak topu kontrol etti.

20. dakikada Galatasaray, golü buldu. Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

25. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

26. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Morutan'ın çıkardığı topu Halil İbrahim Dervişoğlu kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi.

29. dakikada Hamsik'in pasında, ceza alanı içinde Cornelius'un yerden şutunda, kaleci Muslera, yatarak topa sahip oldu.

30. dakikada ceza alanına sokulan Morutan'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

33. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürk'ün şutunda açıyı daraltan Uğurcan Çakır'dan dönen topu Halil İbrahim Devrişoğlu, penaltı noktasındaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

Bu golün ardından kale arkası bölümünden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarıya çıkartıldı.

41. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Hamsik'in soldan ortasında Bakasetas, topu Cornelius'a indirdi. Bu futbolcu topu kontrol ederek ayağıyla filelere yolladı: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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