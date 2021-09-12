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Futbol: Süper Lig

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker TakpakFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand (Dk. 22 Szalai), Kim Min-jae, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Rossi, Berisha

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Henrique, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 23 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 45 Henrique (Penaltıdan) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Cofie (Demir Grup Sivasspor), Dk. 43 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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