Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Phiri, Alper Potuk, Boyd, Bolasie, PohjanpaloAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Burak...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Phiri, Alper Potuk, Boyd, Bolasie, Pohjanpalo

Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Kamara, Onur Ergün, Diouf, Traore, El Kaabi

Sarı kart: Dk.45+5 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

2. dakikada Traore'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf'un yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.

13. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrılan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

45+3. dakikada Bolasei'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo'nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Haluk Levent Derya Baykal Derya Şensoy Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:27:37. #1.11#