Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil TunçYukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı, Mensah, ThiamKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Evren Eren Elmacı,...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Yukatel Kayserispor : Lung, Ramazan Civelek, Carole, Attamah, Uğur Demirok, Kolovetsios, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdığı, Mensah, Thiam
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Evren Eren Elmacı, Travnik, Bruma, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Jorgensen, Hajradinovic, Umut Bozok
Gol: Dk. 33 Mensah (Yukatel Kayserispor)
Sarı Kart: Dk. 45 Travnik (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan topa Kayserispor'lu oyuncular dokunamadı. Defans topu son anda uzaklaştırdı.
22. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sol kanattan ortasında top ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
33. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Thiam'ın uzun pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere gitti. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.