Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flavio, Diabate, Umut NayirTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flavio, Diabate, Umut Nayir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Gol: Dk. 7 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Bakasetas, Dk. 25 İsmail Köybaşı (Trabzonspor), Dk. 44 Pelupessy (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 3. haftasında GZT Giresunspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Meral Akşener
Magazin Alişan Murat Boz Neşet Ertaş Metin Çekmez
Spor Balotelli Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 22:57:08. #1.15#

title