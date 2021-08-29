Futbol: Süper Lig
Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flavio, Diabate, Umut NayirTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail...
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Serginho, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flavio, Diabate, Umut Nayir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Gol: Dk. 7 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Bakasetas, Dk. 25 İsmail Köybaşı (Trabzonspor), Dk. 44 Pelupessy (GZT Giresunspor)
Süper Lig'in 3. haftasında GZT Giresunspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin