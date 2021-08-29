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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, JörgensenGalatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Jörgensen

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Goller: Dk. 32 Cicaldau, Dk. 38 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 45+2 Jörgensen (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısını, konuk takım 2-1 önde tamamladı.

18. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan topu taşıyan Yusuf Erdoğan, ceza sahası köşesinden şutunu çıkardı. Kaleci Muslera, üzerine gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Van Aanholt'un pasıyla kale sahası gerisinde topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Diagne, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kalan Senegalli futbolcu, yavaş kalınca araya giren Tarkan Serbest, tehlikeyi uzaklaştırarak önemli bir gol fırsatına engel oldu.

27. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Diagne'nin ıskaladığı meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ortaladığı topu arka direkteki Morutan kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağı Cicaldau, kale çizgisinin hemen önünden ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Evren Eren Elmalı'nın kaptırdığı topun sahibi olan Morutan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Penaltı noktası civarındaki Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

45+2. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın ortasında Jörgensen'in altıpasın içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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