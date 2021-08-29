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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik ÖzkoçDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Azubuike, Goutas, Camara, Gradel, Hakan Arslan, James, Fajr, KayodeGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir, Obinna, Kerim...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik Özkoç

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Azubuike, Goutas, Camara, Gradel, Hakan Arslan, James, Fajr, Kayode

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir, Obinna, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jahovic, Cherif Ndiaye, Makana Baku

Gol: Dk. 11 Goutas (Sivasspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine kestiği top, James'in önünden geçerek auta çıktı.

11. dakikada Sivasspor golü buldu. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

13. dakikada Göztepe etkili geldi. Topla ceza alanına ilerleyen Jahovic, kaleci Muammer Yıldırım'ı geçemeyince sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

30. dakikada Göztepe, rakip yarı alanın sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Berkan Emir'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

43. dakikada rakip ceza yayının gerisinde topla buluşan Fajr'in şutunda, top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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