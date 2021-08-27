Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni Adana StadıHakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal YılmazAdana Demirspor: Muric, Kaan Kanak (Dk. 90+4 Tarık Çamdal), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Stambouli, Lucas Castro (Dk. 74 Sinan Kurt), Belhanda (Dk. 74 Bjarnason), Sedat Şahintürk (Dk.
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz
Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak (Dk. 90+4 Tarık Çamdal), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Stambouli, Lucas Castro (Dk. 74 Sinan Kurt), Belhanda (Dk. 74 Bjarnason), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Vargas), Assombalonga, Balotelli (Dk. 56 Ezeh)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 90 Adil Demirbağ), Skubic, Soner Dikmen (Dk. 66 Rahmanovic), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 46 Serdar Gürler), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 78 Erdon Daci), Bytyqi (Dk. 78 Michalak)
Goller: Dk. 59 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 83 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Serdar Gürler, Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu üçüncü haftada maçında Adana Demirspor ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.
58. dakikada Belhanda'nın sol kanattan çapraza gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın bekletmeden vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
59. dakikada sağ kanattan Vargas'ın ortasında, ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Assombalonga'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
61. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Cikalleshi'nun kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında boşta kalan Skubic'in kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.
77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.
83. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde altıpasta Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa