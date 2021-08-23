Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninyDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur...

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çifçi, Azubuike, Hakan Arslan, Kayode, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 15 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Azubuike (Demir Grup Sivasspor), Dk. 32 Hugo (Trabzonspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Faycal Fajr'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kayode'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

11. dakikada Djaniny'ın şık biçimde indirdiği top ile ceza alanı sağ çaprazında buluşan Gervinho'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike'nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal'ın ters köşesinden filelere gönderdi: 1-0.

37. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Kayode'nin pasında, ceza yayı üzerinde Fajr'ın şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Gervinho'nun, ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Ali Şaşal topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Demet Akalın Haluk Levent
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 20:16:24. #1.14#

title