Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Mbwana SamattaFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,...
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Mbwana Samatta
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
1. dakikada Ghacha'nın sağdan ortasında Szalai'den seken topa Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.
43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Nuri Şahin'in sağdan ortasında kaleci Altay Bayındır, kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Amilton'un döndükten sonra yaptığı vuruşta Altay, altıpasın önünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan