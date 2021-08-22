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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi, ÇekiçiMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Caiçara, Aleksic, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Ndayishimiye, Gulbrandsen

Gol: Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin ortasında topa yükselen M'Poku'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Lima'nın sol kanatta korner bayrağına yakın yerden ortasında, savunma topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Lima'nın ceza yayına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, altı pas üzerinde topa hakim oldu.

27. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında M'Poku'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

30. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme'nin, ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45. dakikada konuk ekip öne geçti. Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayishimiye'nin ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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