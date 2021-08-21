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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Stat: KalyonHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk CurbayGaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Hutchinson, Salih Uçan, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman

Sarı kartlar: Dk. 4 Mendly, Dk. 45+3 Tosca (Gaziantep), Dk. 11 N'Sakala, Dk. 45+3 Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında yapılan Gaziantep-Beşiktaş maçının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

19. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.

22. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39. dakikada N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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