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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş ElbilÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 89 Emir Dilaver), Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan (Dk. 89 Eren Karadağ), Mendes (Dk. 75 Alberk Koç), Sabo (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel (Dk. 89 Emir Dilaver), Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan (Dk. 89 Eren Karadağ), Mendes (Dk. 75 Alberk Koç), Sabo (Dk. 75 Aminu Umar)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia (Dk. 63 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer (Dk. 86 Serhat Ahmetoğlu), Efe Tatlı (Dk. 63. Jimmy Durmaz), Kerim Frei (Dk. 72 Tunay Torun), Pesic

Sarı kartlar: Dk. 81 Baiano (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 2. haftasındaki Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 bitti.

50. dakikada sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında, Efe'nin pasında topla buluşan Balkovec'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

72. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Çaykur Rizespor'dan Alper Potuk'un şutunda, top üstten auta gitti.

86. dakikada soldan gelişen Fatih Karagümrük atağında Tunay Torun topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Gökhan'ı geçen topu Alberk kalenin önünden uzaklaştırdı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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