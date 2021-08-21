Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş ElbilÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, SaboVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Yasin Pehlivan, Mendes, Sabo

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic

Süper Lig'in 2. haftasındaki Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

6. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, orta sahadan atılan uzun pasla topla buluşan Ahmet Musa, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu sırada araya giren Cemali'nin, rakibinden önce dokunduğu top kornere çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Cemali'nin ceza sahasına ortasında Dabo'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Viviano sağından kornere gönderdi.

20. dakikada Fatih Karagümrük'ten Hedenstad'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi çok büyük
Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi çok büyük
Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak
Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le sözleşme imzalayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 20:27:06. #1.16#

title