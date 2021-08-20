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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner ÖzaralYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, İlhan ParlakAdana Demirspor: Muric, Kaan Kanak,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, İlhan Parlak

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 36 Semih Güler), Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli

Gol: Dk. 16 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hikmet Karaman (teknik direktör), Dk. 45+3 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor) Dk. 39 Ferhat Kaplan, Dk. 41 Balotelli, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 45+2 Akintola (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde rakiplerinin arasından iyi yükselen Balotelli'nin kafa şutunda top üst direkten auta çıktı.

16. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta sağ arka direğe hareketlenen Attamah topu çizgi üzerinde çevirmeyi başardı. Altıpas üzerinde topla gelişine Gökhan Sazdağı'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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