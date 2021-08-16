Futbol: Süper Lig
Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenGiresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, BaldeGalatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan...
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Hüsamettin Tut, Sankhere, Joey Pelupessy, Hayrullah Bilazer, Flavio, Serginho, Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan İsmail Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
Gol: Dk. 31 Diagne, Dk. 45+2 Cicaldau (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 45 Hüsamettin Tut (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.
25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.
31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.
43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.
45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin