Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan OkDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, Jamesİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz...
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Kayode, Gradel, James
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekici, Bytqi, Mpoku, Cikalleshi
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk dakikasında Konyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Çekici'nin dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.
34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.
41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde