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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Stat: Yeni Adana StadıHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAdana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 62 Ezeh), Lucas Castro (Dk. 90 Stambouli), Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Balotelli (Dk.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 62 Ezeh), Lucas Castro (Dk. 90 Stambouli), Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Balotelli (Dk. 62 Assombalonga)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc (Dk. 76 Ozan Tufan), Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 82 Sosa), İrfan Can Kahveci, Samatta (Dk. 46 Serdar Dursun - Dk. 71 Nazım Sangare)

Goller: Dk. 46 Mesut Özil (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Tisserand, Dk. 82 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotalle'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

60. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Attila Szalai'nin rövaşatasında top dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'a çarparak uzaklaştı.

79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.

83. dakikada Svensson'un sağdan ön direğe doğru ortasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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