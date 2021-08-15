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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Stat: Yeni Adana StadıHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAdana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, BalotelliFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak,...

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta

Sarı kartlar: Dk. 32 Tisserand (Fenerbahçe)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

2. dakikada Gustavo'nun attığı topa Samatta hareketlendi, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi'nin kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta'nın ise vuruşuna savunma izin vermedi.

33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan Zajc'ın ortasında seken meşin yuvarlak Samatta'ya da çarpıp dışarı çıktı.

45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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