Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni Hatay StadyumuHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman ÖzayAtakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Louis, DioufKasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben...
Stat: Yeni Hatay Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Louis, Diouf
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric, Sadıku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Umut Dilan Bozok
Gol: Dk. 18 Eysseric (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ergün (Hatayspor) Dk. 32 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa'nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.
20. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.
45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş