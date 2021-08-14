Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık OngunVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, PesicGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Ulaş Zengin,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Kerim Frei, Pesic

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Ulaş Zengin, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Furkan Soyalp, Sagal, Dicko

Goller: Dk. 10 Djilobodji (Kendi kalesine), Dk. 19 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 17 Sagal (Penaltıdan) (Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Sagal (Gaziantep)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

17. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

19. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia'nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic'in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

35. dakikada Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski'nin sağdan ortasında Sagal'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan seken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko'nun altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano'da kaldı.

45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal'ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:20:17. #1.16#

title