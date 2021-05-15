Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 46 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Babel, Arda Turan (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 46 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Babel, Arda Turan (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Halil Dervişoğlu

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan (Dk. 67 Acquah), Fofana (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Tetteh (Dk. 90+2 Ahmed Ildiz)

Goller: Dk. 39 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Halil Dervişoğlu, Dk. 60 Babel, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

47 dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında arka direkteki Tetteh'in vurduğu top, yandan auta gitti.

50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzaktan şutunda, top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

52. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Babel, seri çalımlarla altıpas önüne kadar sokuldu. Tecrübeli oyuncunun uygun durumda vuruşunda savunma araya girerek mutlak golü önledi.

53. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden pasını derinlemesine oynadı. Ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

58. dakikada Gedson Fernandes'in hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Babel, arka direğe hareketlendi. Hollandalı futbolcunun gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yeni Malatyaspor yarı alanında baskı kuran Galatasaray'da Gedson Fernandes pasını, sağ kanattaki Şener Özbayraklı'ya verdi. Tecrübeli oyuncu bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Babel, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Babel'in sert şutunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kornere çeldi. Aynı dakikada benzer bölgeden Gedson Fernandes'in şutunda yine Ertaç topu kornere attı.

78. dakikada ceza sahası içinde Hadebe'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direğe hareketlenen Babel'in kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir son anda tokatladı. Atağa devam eden Galatasaray'da Şener Özbayraklı sağdan bir orta daha gönderdi. Bu kez arka direkte yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı ancak Ertaç yine topun ağlara gitmesini önledi.

90+1. dakikada Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak zamanında çıkan Ertaç, topu ağlara gitmesine izin vermedi.

90+3. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan uzun oynanan topu ceza sahası yayı içindeki Mustafa Muhammed kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Oğulcan, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-1.

90+7. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner sonrasında 2'ye 1 hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'ın karşı karşıya vuruşunda top yandan auta çıktı.

Müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay