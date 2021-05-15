Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas (Dk. 90+1 Hakan Yeşil), Yusuf Sarı (Dk. 84 Safa Kınalı), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Afobe), Nwakaeme, Ekuban (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas (Dk. 90+1 Hakan Yeşil), Yusuf Sarı (Dk. 84 Safa Kınalı), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Afobe), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 89 Yunus Mallı)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Metehan Mert (Dk. 89 Sami Gökhan Altıparmak), Polomat, Toure, Soner Dikmen (Dk. 46 Lima), Sefa Yılmaz (Dk. 79 İlker Karakaş), Rahmetullah (Dk. 72 Mugni), Ayite, Stancu

Goller: Dk. 45 Ekuban, Dk. 87 Afobe (Trabzonspor) Dk. 52 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ayite, Dk. 72 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği) Dk. 78 Hugo (Trabzonspor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Bordo-mavili takım karşısında aldığı yenilgiyle 38 puanda kalan başken ekibi, lige veda etti.

51. Rahmetullah'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lima'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi.

52. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Polomat'ın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı ceza alanı sağ çaprazında kontrol eden Ayite, rakiplerinden sıyrılarak filelere gönderdi: 1-1

66. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda kaleci Nordfeldt, topu yatarak kornere çeldi.

69. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda savunmadan dönen topu uygun durumda Ekuban tamamlamak istedi ancak kaleci Nordfeldt, tehkileyi önledi.

76. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında ceza alanı hemen dışındaki Stancu'nun top üst direkten döndü.

84. dakikada Ekuban'ın pasında, Nwakaeme yakın mesafeden meşin yuvarlığı filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Ekuban'ın rakibine yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.

87. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bakasetas'ın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşarak ilerleyen Afobe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç