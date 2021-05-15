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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, EkubanGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Polomat,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Polomat, Toure, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Rahmetullah, Ayite, Stancu

Gol: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 34 Ayite (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde Nwakaeme'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin yakınından kornere çıktı.

16. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt, topun sahibi oldu.

17. dakikada Ayite'nin ceza alanı dış sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.

19. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Nordfeldt'in müdahale ettiği top üst direkten döndü.

20, dakikada Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Nordfeldt yatarak topu bir kez daha çeldi.

21. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, Hugo'nun kafa vuruşunda savunmada Sefa Yılmaz'ın uzaklaştırdığı top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Nordfeldt, tehlikeyi önledi.

32. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Nordfeldt, topu güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında rakibinden sıyrılan Ekuban, düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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