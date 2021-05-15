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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner ÖzaralFatih Karagümrük: Viviano (Dk. 87 Yavuz Aygün), Hedenstad, Koray Altınay, Roco, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 87 Bora Kadıoğlu), Biglia, Aksel Aktaş, Lens (Dk. 72 Muhammed Egemen Pehlivan), Efe Tatlı (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 87 Yavuz Aygün), Hedenstad, Koray Altınay, Roco, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 87 Bora Kadıoğlu), Biglia, Aksel Aktaş, Lens (Dk. 72 Muhammed Egemen Pehlivan), Efe Tatlı (Dk. 63 Salibur), Borini, Sobiech

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Ali Yavuz Kol, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal (Dk. 87 Hüseyin Furkan Uslu), Görkem Can, Özgür Çek (Dk. 78 Emirhan Kaşcıoğlu), Dossevi (Dk. 90+3 Ferhat Erdoğan), Leismann, Hasan Ayaroğlu, Tusha (Dk. 46 Mehmet Ali Ulaman), Mesanovic (Dk. 90+3 Alaattin Öner)

Goller: Dk. 26 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 42 Borini (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 80 Sobiech, Dk. 52 Lens, Dk. 90+2 Hedenstad (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 39 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

49. dakikada Lens'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Aksel Aktaş'ın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Lens, ceza sahası ön çizgisi civarında kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

80. dakikada Fatih Karagümrük 4. golü buldu. Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top savunmaya da çarparak altıpas önünde Sobiech'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem golü geçerli saydı: 4-1.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük 5. golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Hüseyin Altıntaş'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışında Hedenstad'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, top ağlara gitti: 5-1.

Fatih Karagümrük, maçı 5-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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