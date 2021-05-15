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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen (Dk. 77 Embiya Ayyıldız), Kulusic (Dk. 34 Alperen Babacan), Pazdan, Ali Kaan Güneren, Diousse, Lobjanidze( Dk. 46 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Lukasik), Paintsil (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen (Dk. 77 Embiya Ayyıldız), Kulusic (Dk. 34 Alperen Babacan), Pazdan, Ali Kaan Güneren, Diousse, Lobjanidze( Dk. 46 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Lukasik), Paintsil (Dk. 60 Orkan Çınar) Badji

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkay İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk.90+4 Yusuf Özdemir) Umut Güneş (Dk. 90+4 Siopis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 90+4 Arda Uzun), Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 24 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 57 Şahverdi Çetin, Dk. 88 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

55.dakikada ceza sahasının sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson'un sert şutunu kaleci Mert Topuz kurtardı. Kaleciden dönen topa vuran Efecan Karaca'nın şutunda da kaleci Mert, üzerine gelen topu kurtarmayı başardı.

66. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta kaleci Mert Topuz, topu kornere tokatladı.

Konuk ekip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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