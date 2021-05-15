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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora ÖzkaraDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 85 Kone), Ninga (Dk. 73 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 85 Kone), Ninga (Dk. 73 Felix), Fajr, Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Yatabare), Kayode

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Luckassen, Evren Eren Elmalı, Bistrovic (Dk. 85 Furkan Külekçi), Tarkan Serbest (Dk. 57 Doğucan Haspolat), Koomson (Dk. 57 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 74 Hasan Emre Yeşilyurt), Hajradinovic, Varga (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 42 Kayode, Dk. 69 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 Yusuf Erdoğan (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 29 Erdem Canpolat, Dk. 53 Hajradinovic, 90+1 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 70 Hakan Arslan, Dk. 72 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

50. dakikada Claudemir'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içinde rakiplerini geçen Gradel'in sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, topu güçlükle kornere tokatladı.

69. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in hafif sol çaprazdan ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şutunda top filelere gitti. 2-0.

73. dakikada Kasımpaşa, farkı 1'e indirdi. Anıl Koç kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

80. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Yasin Dülger'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu ayaklarıyla çeldi.

90+2. dakikada Kone'nin pasında ceza alanında topla buluşan Kayode, Luckassen'in müdahalesi sonucu yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı penaltıda Erdem Canpolat, gole izin vermedi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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