Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker TakpakÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Dokovic, Abdullah Durak (Dk. 58 Remy), Sabo (Dk. 77 Mithat Pala), Tunay Torun (Dk. 77 Michalak), Samudio (Dk. 88 Celal Emir Dede), Soderlund (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Dokovic, Abdullah Durak (Dk. 58 Remy), Sabo (Dk. 77 Mithat Pala), Tunay Torun (Dk. 77 Michalak), Samudio (Dk. 88 Celal Emir Dede), Soderlund (Dk. 57 Fernando)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 69 Caiçara), Duarte (Dk. 59 Ndayishimiye), Ravil Tagir (Dk. 86 Cemali Sertel), Bolingoli, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Metin Emre Karaal), Tolga Ciğerci, Aleksiç, Berkay Özcan, Chadli, Crivelli (Dk. 69 Deniz Türüç)
Goller: Dk. 6 (penaltıdan) ve 45+1 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 76 Samudio (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
61. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, savunmadan seken topa Alberk Koç'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
70. dakikada Fernando'nun ara pasında ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrıldıktan sonra Remy'nin yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
Mücadele, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı