Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora ÖzkaraDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Claudemir, Ninga, Fajr, Hakan Arslan, Cofie, Gradel, KayodeKasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Luckassen,...
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Claudemir, Ninga, Fajr, Hakan Arslan, Cofie, Gradel, Kayode
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Luckassen, Evren Eren Elmalı, Bistrovic, Tarkan Serbest, Koomson, Anıl Koç, Hajradinovic, Varga
Gol: Dk. 42 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 29 Erdem Canpolat (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.
7. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanında kafayla aşırdığı top, Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
30. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
40. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in ceza sahasına ortasında kale alanındaki Ninga'nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, oluşan karambolde boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya