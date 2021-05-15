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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet MetinAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, DioufGaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir, Morais, Oğuz...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Gaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Dicko

Sarı kart: 45+1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Atakaş Hatayspor-Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top kaleci Munir'de kaldı.

10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro'nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.

25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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