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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 78 Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 78 Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek (Dk. 69 Bareiro)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Gökhan Kardeş, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik (Dk. 69 Özgür Sert), Rahman Buğra Çağıran, Emrah Başsan (Dk. 35 Cenk Ahmet Alkılıç - Dk. 90 Murat Uçar), Obertan, Rashani (Dk. 90 Bergdich), Ricardo Gomes (Dk. 69 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 30 (Penaltıdan) ve 41 (Penaltıdan) Efecan Karaca, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Tzavellas (Kendi kalesine), Dk. 73 Rashani, Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mustafa Pektemek, Dk. 59 Caulker, Dk. 79 Moubandje, Dk. 80 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 80 Teikeu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 41. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. Aldığı galibiyete rağmen tehlikeli bölgenin üstüne çıkamayan ve ligde son haftayı bay geçecek konuk ekibin küme düşmesi kesinleşti.

47. dakikada sol taraftan Berkan İsmail Kutlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde seken top, Davidson'un önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden vuruşunda, kaleci Szumski topu önledi.

58. dakikada sağ kanada atılan topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, rakip ceza sahası son çizgisine inerek içeriye ortaladı. Ricardo Gomes'in vuruşunda, kademeye giren Alanyasporlu futbolcular golü önledi.

73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kaleyi hafif çaprazdan gören yerden Rashani'nin gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 2-2

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kimsenin müdahale etmediği top yerden sekerek uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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