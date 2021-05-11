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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa PektemekBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Gökhan Kardeş, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Rahman Buğra Çağıran, Emrah Başsan (Dk. 35 Cenk Ahmet Alkılıç), Obertan, Rashani, Ricardo Gomes

Goller: Dk. 30 (Penaltıdan) ve 41 (Penaltıdan) Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Tzavellas (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 19 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

24. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında, Emrah Başsan'ın ara pasında Ricardo Gomes ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun hafif çaprazdan vuruşunda, Caulker'a çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Aytemiz Alanyaspor, penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip atağında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek, Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

41. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında Davidson, kaleci Szumski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Efecan Karaca, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

45. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta, Rashani son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Topu uzaklaştırmak isteyen Tzavellas'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

İlk yarıyı, ev sahibi ekip 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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