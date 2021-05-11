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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyMedipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, ChadliHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chadli

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Lennon, Muhar, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Sarı kart: Dk. 13 Bolingoli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 41. haftasındaki Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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