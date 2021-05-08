Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet MetinAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90 Koni), Aabid (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk. 70 Muhammed Mert), Sackey (Dk. 58 Traore), Boupendza (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Metin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90 Koni), Aabid (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk. 70 Muhammed Mert), Sackey (Dk. 58 Traore), Boupendza (Dk.70 Kamara), Akintola, Diouf

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Sakıp Aytaç, Muhammed Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sacko (Dk. 83 Muhammed Eren Kıryolcu), Diskerud (Dk. 88 Özgür Çek), Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Tusha), Recep Niyaz (Dk. 74 Mesanovic), Rodallega

Sarı kart: Dk.15 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor), Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Gol: Dk. 68 Boupendza

Süper Lig'in 40. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

61. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.

67. dakikada Diouf'un şutunda kaleci Abdulkadir Sünger gole izin vermedi.

68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Popov'un ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

86. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada gelişene topa vuran Mesanovic'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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