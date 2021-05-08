Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Emre Akbaba (Dk. 73 Emre Kılınç), Babel (Dk. 73 Arda Turan), Onyekuru (Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Emre Akbaba (Dk. 73 Emre Kılınç), Babel (Dk. 73 Arda Turan), Onyekuru (Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Hutchinson (Dk. 87 Rıdvan Yılmaz), Ghezzal, Ljajic (Dk. 71 Necip Uysal), Larin, Gökhan Töre (Dk. 61 Dorukhan Toköz)

Goller: Dk. 11 Babel, Dk. 45+1 Falcao (Penaltıdan), Dk. 77 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 42 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 6 Babel, Dk. 14 Marcao, Dk. 41 Donk, Dk. 63 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 30 Josef, Dk. 43 Nsakala, Dk. 44 Hutchinson (Beşiktaş)

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

50. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun kafayla vurduğu top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

56. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan atağa katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ersin'den döndü.

67. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muslera, yerden üzerine gelen topu kontrol etti.

77. dakikada sarı-kırmızılı takım, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan attığı pasta araya giren Rosier meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılınç topu kaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre, son çizgiye indi ve pasını kale sahası gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

Sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Radamel Falcao, 4 farklı takımın formasıyla Beşiktaş'a gol attı
Radamel Falcao, 4 farklı takımın formasıyla Beşiktaş'a gol attı
Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Salih Uçan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 22:48:53. #1.16#

title