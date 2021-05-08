Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1
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Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1

Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin GözütokFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray Altınay (Dk. 59 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 80 Serhat Ahmetoğlu), Biglia (Dk. 71 Aksel Aktaş), Ndao, Castro (Dk. 71 Efe Tatlı), Bertolacci, Lens, Borini (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray Altınay (Dk. 59 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 80 Serhat Ahmetoğlu), Biglia (Dk. 71 Aksel Aktaş), Ndao, Castro (Dk. 71 Efe Tatlı), Bertolacci, Lens, Borini (Dk. 81 Sobiech)GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan (Dk. 46 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Soner Dikmen (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Ayite (Dk. 84 Ömürcan Artan), Stancu (Dk. 46 Furman)GOLLER: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini, Dk. 60 ve 76 Ndao, Dk. 88 Lens (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük), Dk. 90 3 İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Stancu, Dk. 87 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 56 Lens, Dk. 90 1 Roco (Fatih Karagümrük)

- Süper Lig'in 40'ıncı hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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