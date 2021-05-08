Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner ÖzaralGöztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı (Dk. 46 Gassama), Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk (Dk. 76 Murat Paluli), Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 46 Esiti - Dk. 69 Beykan Şimşek), Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı (Dk. 46 Gassama), Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk (Dk. 76 Murat Paluli), Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 46 Esiti - Dk. 69 Beykan Şimşek), Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 87 Brown Ideye), Soner Aydoğdu, Jahovic

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia (Dk. 90+4 Doğan Can Gölpek), Diomande (Dk. 90 İsmail Güven), Jevtovic (Dk. 72 Adil Demirbağ), Sekidika (Dk. 81 Daci), Rahmanovic, Cikalleshi

Gol: Dk. 67 Jevtovic (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Yalçın Kayan, Dk. 65 Atınç Nukan, Dk. 74 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

54. dakikasında Sekidika'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

64. dakikada Shengelia'nın şutunda Atınç'a çarpan top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Atınç'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verip, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İttifak Holding Konyaspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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