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Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa SönmezÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Dokovic, Abdullah Durak, Sabo, Tunay Torun, Samudio, SkodaHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Dokovic, Abdullah Durak, Sabo, Tunay Torun, Samudio, Skoda

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Goller: Dk. 6 Adem Büyük (penaltıdan), Dk. 24 Hadebe (Helenex Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Meriah, Dk. 17 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 40. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Meriah'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı vuruşuna hükmetti. Aynı dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında, top filelere gitti: 0-1.

19. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda'nın dönüp vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ceza sahası içerisine ortasında Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topu, Hadebe kafa ile filelere gönderdi: 0-2.

38. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası üzerine ortasında Sabo'nun kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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