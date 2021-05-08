Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan ParlakGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson, Osama, Oğuz Ceylan, Morais, Sousa, Maxim, Dicko

Sarı kart: Dk. 42 Paz (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

17. dakikada sol taraftan Avramovski'nin kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Henrique kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu çelmeyi başardı.

42. dakikada sağ kanattan Sousa ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Mücadelenin ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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