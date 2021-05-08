Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, KayodeMedipol Başakşehir: Mert Günok, da Silva, Tagir,...

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, Kayode

Medipol Başakşehir: Mert Günok, da Silva, Tagir, Ndayishimiye, Mbombo, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli

Sarı kart: Dk. 45 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 40. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Fajr'ın sağ çaprazdan rakip ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Claudemir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

10. dakikada sol açıkta topla buluşan Gradel'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya çıktı.

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlığı boş durumdaki Aleksic'e gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı sert ortada topu rakip defans uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Claudemir, meşin yuvarlağı kale direğinin sağından dışarı gönderdi.

43. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Ozan Tufan Metin Oktay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 21:53:59. #1.15#

title