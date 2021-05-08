Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet MetinAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Sackey, Boupendza, Akintola, DioufYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Sakıp Aytaç, Muhammed Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Metin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Sackey, Boupendza, Akintola, Diouf

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Sakıp Aytaç, Muhammed Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sacko, Diskerud, Ali Yavuz Kol, Recep Niyaz, Rodallega

Sarı kart: Dk.15 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor), Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 40. haftasında Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada sağ kanattan Popov'un cezası içine yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın sert şutu üstten az farkla auta gitti.

18. dakikada Popov'un sağ kanattan taç çizgili yanından ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

20. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topu alan Diouf'un verdiği pasla topla buluşan Boupendza'nın sert şutu direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Sacko'ya Mesut Çaytemel'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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