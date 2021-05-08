Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin GözütokFatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Bertolacci, Lens, BoriniGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Bertolacci, Lens, Borini

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Ayite, Stancu

Goller: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 28 Stancu (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol taraftan Balkovec'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Zukanovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada soldan Lens'in arka direğe etkili ortasında altıpasın sağında Castro'nun müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

17. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Diego Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 21:35:09. #1.15#

title