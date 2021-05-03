Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: ÜlkerHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyFenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Samatta), Mesut Özil (Dk. 71 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Samatta), Mesut Özil (Dk. 71 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 88 Gustavo), Valencia

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 46 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 46 Rashani), Obertan, Cenk Ahmet Kılıç (Dk. 61 Butko), Ozan Karakullukçu

Goller: Dk. 6 Sosa (Penaltıdan), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 81 Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Gökhan Kardeş, Dk. 50 Rashani, Dk. 79 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

81. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Obertan meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özgür Sert'e çıkardı. Özgür'ün gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-1.

82. dakikada Butko'nun sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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