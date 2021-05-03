Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Alpaslan DedeşHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Hadebe, Tetteh, Ahmed (Dk.46 Mallan), Fofana (Dk.90 Malle), Semih, Hafes, Chebake (Dk.67 Wallace), Zeki, Mustafa (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Alpaslan DedeşHELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Hadebe, Tetteh, Ahmed (Dk.46 Mallan), Fofana (Dk.90 Malle), Semih, Hafes, Chebake (Dk.67 Wallace), Zeki, Mustafa (Dk.76 Umut), Adem HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan – Nehuen, Attamah, Dimitrios, Pedro, Zoran, Aziz, İlhan (Dk.61 Kevin), Lennon (Dk.85 Melih), Sabovic (Dk.85 Uğur), Avramovski (Dk.67 Yasir)GOL: Dk.65 Adem (Yeni Malatyaspor) Dk.40 İlhan (Kayserispor)SARI KARTLAR: Hafes, Adem (Yeni Malatyaspor) Dimitrios (Kayserispor)Süper Lig'in 39'uncu haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 19'uncu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top auta çıktı.20'nci dakikada Mustafa'nın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.24'üncü dakikada orta alandan ceza sahası dışına taşıdığı Pedro'nun şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.40'ıncı dakikada sağ kanattan yerden gönderilen pasa İlhan'ın gelişine çektiği sert şutu filelerle buluştu: 0-1.45+2'nci dakikada Mustafa'nın sol kanttan açtığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunda topu kaleci Doğan kurtardı. 48'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.54'üncü dakikada sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.55'inci dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.61'inci dakikada Hafes, sol kanttan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Tetteh, istediği gibi dokunamadı. Top, az farkla auta çıktı.65'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.86'ncı dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.87'nci dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi
Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:42:32. #1.14#

title