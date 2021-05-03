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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan DedeşHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam, Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Adem Büyük, TettehHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam, Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Sabovic, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Gol: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 24 Hafez, Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 39. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Helenex Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

19. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.

İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir'in Yeni Malatyaspor forması ile 100. maçına çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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