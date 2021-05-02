Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 60 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 60 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima (Dk. 80 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Saracchi), Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 73 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Babel (Dk. 77 Arda Turan), Halil Dervişoğlu (Dk. 77 Falcao)

Goller: Dk. 44 Halil Dervişoğlu, Dk. 53 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray), Dk. 52 Lima (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

53. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Donk'un uzun pasında top Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın kafasından sekti. Emre Akbaba'nın top yere düşmeden ceza sahasının sağından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

65. dakikada Babel'in ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Emre Akbaba ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından Babel'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

75. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe atışında Marcao kafa vuruşunu yaptı, kaleci Nordfeldt topu kurtarmayı başardı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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