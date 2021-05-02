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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim BozbeyGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 45 Sio), Lima, Sefa Yılmaz, Stancu

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Halil Dervişoğlu

Gol: Dk. 44 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 38 Gedson Fernandes (Galatasaray)

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Babel'e yapılan faulde topun başına Gedson Fernandes geçti. Gedson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.

21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kaleci Nordfeldt'in solundan ağlarla buluştu: 0-1. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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