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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar BirinciYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Bakalorz, Hasan Ayaroğlu, Diskerud, Sagal, Ali Yavuz Kol, RodallegaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Bakalorz, Hasan Ayaroğlu, Diskerud, Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, İsmail Köybaşı, Abdullah Durak, Donsah (Dk. 30 Tunay Torun), Sabo, Fernando, Samudio, Remy

Sarı kartlar: Dk. 22 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 33 Fernando (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 39. haftasında Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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