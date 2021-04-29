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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora ÖzkaraAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Siopis, Salih Uçan (Dk. 87 Umut Güneş), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Siopis, Salih Uçan (Dk. 87 Umut Güneş), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Efecan Karaca (Dk. 80 Kadzior), Mustafa Pektemek (Dk. 80 Bareiro)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 90+3 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Luiz Gustavo), Ozan Tufan, Mesut Özil (Dk. 64 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk. 80 Sinan Gümüş), Valencia (Dk. 90+3 Tisserand)

Kırmızı kart: Dk. 43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Tzavellas, Dk. 71 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 76 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

62. dakikada sağdan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Ozan Tufan içeriye girerek pasını çıkardı. Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

64. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Salih Uçan'ın aşırtma pasında, kalesini terk eden Harun Tekin boşa çıktı. Davidson, önüne düşen topu boş kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlağı ıskaladı.

67. dakikada ceza sahası önündeki Berkan İsmail Kutlu, sağ çaprazdan içeriye giren Juanfran'a topu çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Alanyaspor, maçta 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan topla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

87. dakikada sol kanattan gelişen atakta Davidson, içeriye girerek pasını çıkarmaya çalıştı. Fenerbahçe defansından dönen top, ceza yayı içindeki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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